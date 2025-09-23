Российским туристам порекомендовали отложить поездки в Мачу-Пикчу из-за акций протеста

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Перу рекомендует россиянам по возможности отложить посещение древнего города инков Мачу-Пикчу из-за акций протеста, сопровождающихся перекрытием дорог.

"В районе археологического комплекса Мачу-Пикчу продолжаются акции протеста, сопровождающиеся перекрытием дорог. Отмечаются массовые отмены заказов и аннулирование ранее приобретенных билетов. Ситуация остается нестабильной и может внезапно ухудшиться. Рекомендуем по возможности перенести поездки на Мачу-Пикчу на более поздние сроки", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном во вторник в телеграм-канале департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Мачу-Пикчу - древний город Империи инков в Южной Америке, находящийся на территории современного государства Перу, в шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес. Расположен на вершине горного хребта на высоте 2,4 тыс. метров над уровнем моря, господствующего над долиной реки Урубамбы.

Протесты в районе Мачу-Пикчу начались из-за недовольства водителей сменой автобусной компании, которая доставляет туристов в Мачу-Пикчу из Агуас-Кальентеса. В результате протестов была повреждена и железная дорога, по которой туристы могут добраться к достопримечательности из Агуас-Кальентес. Власти вступили в переговоры с протестующими, после которых, по данным местных СМИ, туристический поток начал возвращаться в привычное русло.