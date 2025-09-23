Поиск

Глава ЕК выразила уверенность в отказе ЕС от российских энергоносителей к 2027 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом "на полях" Генассамблеи ООН давление на РФ путем отказа от российских энергоносителей.

"Мы сошлись во мнении о необходимости сократить, и как можно быстрее, доходы России от ископаемого топлива. Именно это Европа и делает с помощью нашего 19-го пакета санкций. Мы ужесточаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливая санкции на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и НПЗ в третьих странах", - говорится в опубликованном Еврокомиссией во вторник вечером заявлении фон дер Ляйен по итогу беседы с Трампом.

"К 2027 году Европа успешно закроет страницу с российским ископаемым топливом", - заявила глава ЕК.

