Президента Казахстана призвал к реформе Совбеза ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан выступает за реформу ООН, ключевым элементом которой должно стать обновление Совета безопасности, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Всеобъемлющая реформа ООН является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего", - сказал Токаев на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета безопасности. Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности на основе ротации", - считает Токаев.

Кроме того, отметил он, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совбезе.

"Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех", - сказал президент.

Он добавил, что этот процесс можно начать уже сегодня.

"Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет", - отметил Токаев.