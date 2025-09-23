Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению, чтобы сосредоточиться на неформальных дискуссиях, которые укрепят договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят договор о нераспространении ядерного оружия и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал Токаев на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, мир сталкивается с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними - и основы стратегической стабильности. "В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества", - сказал президент Казахстана.

В этой связи Казахстан выступает "за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия".

"Миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности. Например, положения устава, касающиеся "вражеских государств", являющиеся историческим наследием Второй мировой войны, уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества. Поэтому пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре устава", - заявил Токаев.

"Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении международного агентства по биологической безопасности", - отметил он.