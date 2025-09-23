Токаев заявил о планах цифровизации в Казахстане на ближайшие три года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах в течение трех лет превратить Казахстан в цифровую державу с помощью масштабной цифровизации и развития искусственного интеллекта.

"Масштабная цифровизация и широкое использование ИИ стали национальным приоритетом в нашей стране. Электронное правительство является ключевым элементом нашей национальной стратегии развития. Порядка 90% государственных услуг уже оказываются в цифровом формате. Недавно в Казахстане был запущен самый мощный национальный суперкомпьютер", - сказал Токаев на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, в Казахстане искусственный интеллект будет интегрирован во все секторы экономики и государственные услуги. "Базовая инфраструктура для реализации этого плана уже формируется, и наша талантливая молодежь готова воплотить эти замыслы в реальность. Наша стратегическая цель - в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу", - заявил он.

Токаев отметил, что Казахстан рассматривает искусственный интеллект не просто как технологическое достижение, а как прорыв, способный стать двигателем прогресса человечества.

"Однако развитие ИИ несет в себе риски, в частности, углубление технологического, экономического и геополитического неравенства. Мы также не должны допустить, чтобы этические нормы отставали от этой эволюции. Актуальные вопросы справедливости, ответственности и защиты прав человека должны решаться оперативно и решительно. Мы должны прилагать коллективные усилия, чтобы каждая страна смогла воспользоваться преимуществами ИИ", - сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул, что Казахстан приветствует создание под эгидой ООН Глобального диалога по управлению ИИ и готов активно участвовать в работе этой платформы, чтобы обеспечить безопасность, инклюзивность и человекоцентричность в сфере ИИ.

"Однако ИИ и автоматизация могут поставить под угрозу рабочие места во многих странах. Именно поэтому цифровой прогресс должен идти рука об руку с профессиональным образованием. Исходя из этого, Казахстан считает крайне важным не только увеличивать занятость, но и повышать ценность технических профессий", - добавил Токаев.