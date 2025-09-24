Рубио призвал стороны украинского конфликта заниматься его решением

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Все стороны украинского конфликта должны предпринять усилия для его завершения, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

"Призываем всех членов СБ ООН и все стороны конфликта - Россию, а также Украину - сделать все возможное для его прекращения", - сказал он на заседании СБ ООН.

Рубио напомнил о готовности президента США Дональда Трампа ввести ограничительные меры против РФ, если придет к выводу, что Москва не заинтересована в завершении конфликта. Также он подчеркнул, что у США есть опция продажи для Украины "оборонительного, а может быть - и наступательного вооружения".

Также глава Госдепа заверил, что США и дальше готовы участвовать в попытках решения украинского кризиса.