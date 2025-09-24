Страны G7 обсудили введение дополнительных санкций в отношении России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 и глава европейской дипломатии в ходе генеральной ассамблеи ООН обсудили введение дополнительных санкций против России, включая меры против третьих стран, следует из их совместного коммюнике.

"Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций для России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей", - говорится в документе.

"Мы приветствуем продолжающиеся дискуссии между министрами финансов G7 о дальнейшем привлечении суверенных активов России для поддержки Украины", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, министры иностранных дел выступили с обвинениями в адрес России в связи с тем, что по их утверждению, имело место "нарушение воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии". Они заявили, что "подобные действия" являются "неприемлемыми и могут подорвать международную безопасность".

"Мы подчеркнули нашу неизменную приверженность совместной работе для достижения прочного мира и сильной, независимой, суверенной и процветающей Украины", - говорится в коммюнике.

Согласно ему, страны G7 продолжают координировать свои действия, чтобы предоставить Киеву "надежные гарантии безопасности".