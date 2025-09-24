Бишкек поддерживает усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в поиске решений по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Мы поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поиску решений мирного урегулирования конфликта в Украине. Мы заинтересованы в этом", - заявил Жапаров, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, Киргизия страдает от последствий российско-украинского конфликта. Кроме того, Жапаров обратил внимание и на другие вооруженные конфликты.

"В разных уголках мира - в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии - вспыхивают новые вооруженные конфликты и войны. Миллионы людей теряют свои дома, миллионы становятся жертвами. Мировые политики наживаются на их смерти. Мы не можем закрывать глаза на страдания многих народов: Палестины, Украины, Судана, Сирии и других, где продолжаются военные действия, гибнут мирные жители, нарушаются права человека. Мировое сообщество применяя двойные стандарты, приоритизирует эти конфликты на более или менее важные, с учётом своих геополитических интересов", - отметил Жапаров.

Глава Киргизии предложил использовать более $3 трлн, которые ежегодно тратятся на вооружение по всему миру, для улучшения жизни людей, ликвидации голода, охраны экологии и очистки воздуха.

Жапаров также заявил о готовности поделиться опытом в разрешении сложных вопросов с мировым сообществом на примере урегулирования приграничных споров Киргизии с Таджикистаном и Узбекистаном.