Бишкек выступает за независимость Палестины в границах 1967 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал мировое сообщество начать судебное разбирательство по ситуации в Палестине и выступил за независимость страны.

"Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев и начать международное судебное расследование со стороны Международного суда ООН", - заявил Жапаров в среду, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, Палестина должна обрести независимость на основе границ 1967 года.

"Моя страна всегда решительно осуждает насилие и терроризм в любых его проявлениях. Борьба с терроризмом и современными угрозами в Газе, Иране, Ливане и других регионах должна быть соразмерна их масштабу и природе, мирные жители, женщины и дети не должны страдать и жертвовать своими жизнями", - отметил Жапаров.