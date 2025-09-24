Фондовые индексы США снизились с рекордных уровней

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду снизились после достижения рекордных уровней в предыдущий день.

Инвесторы оценивали заявления представителей американского ЦБ и корпоративные новости.

Федеральная резервная система (ФРС) США находится в сложной ситуации из-за сохраняющихся рисков ускорения инфляции, тогда как слабый рост занятости вызывает обеспокоенность по поводу состояния рынка труда, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе мероприятия в Провиденсе.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабнуть", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что цены на акции довольно высоки. При этом он не дал никаких намеков на то, поддержит ли снижение ставки на следующем заседании ФРС в октябре.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила во вторник, что может потребоваться ускорить темпы смягчения денежно-кредитной политики в случае ухудшения ситуации на рынке труда. Между тем глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби полагает, что агрессивные понижения ставки могут усилить инфляционное давление. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что инфляция уже долго находится выше целевых 2%, и выразил опасения по поводу дальнейшего ускорения роста потребительских цен.