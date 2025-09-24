Поиск

Вучич попросил США вновь отложить санкции против сербской компании NIS

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич продолжает вести переговоры с США о новой отсрочке введения санкций в отношении сербской нефтяной компании NIS, однако предупредил, что процесс идет непросто, сообщает в среду телеканал РТС.

"Я просил отложить их еще на месяц-два, но хочу сказать, что это будет непросто", - заявил он журналистам в Нью-Йорке, говоря о встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

Президент Сербии пока не может сказать, прислушается ли к нему Вашингтон.

Вучич также сообщил, что пригласил президента США Дональда Трампа посетить Сербию.

В августе сообщалось, что министерство финансов США вновь отложило на месяц - до 26 сентября - введение санкций в отношении NIS. Вашингтон уже несколько раз продлевал отсрочку на вступление в силу таких ограничительных мер.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у нее - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.

