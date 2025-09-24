Поиск

МИД РФ назвал политически мотивированным отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей РФ на выборы в парламент

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Отказ Кишинева аккредитовать российских наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборы в парламент Молдавии политически мотивирован, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 сентября БДИПЧ ОБСЕ информировало о решении Центральной избирательной комиссии Республики Молдова отказать в аккредитации всем российским краткосрочным наблюдателям (16 человек), которые были включены в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ для участия в международном наблюдении за предстоящими 28 сентября парламентскими выборами. Свое решение молдавские власти обусловили соображениями, высказанными со стороны национальной Службы информации и безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Она отметила, что "не были также аккредитованы в качестве международных наблюдателей члены Общественной палаты Российской Федерации".

"Таким образом, молдавские власти не только ограничивают голосование собственных граждан, проживающих в России и Приднестровье, но и препятствуют объективному мониторингу избирательного процесса. Очевидно, что решение молдавских властей является политически мотивированным", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что "подобными действиями Молдавия грубо нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ электоральные обязательства по беспрепятственному приглашению и обеспечению работы международных наблюдателей, а также игнорирует практику Организации в сфере мониторинга избирательных процессов".

"Несмотря на наши настойчивые сигналы в адрес директора БДИПЧ Марии Телалиан (Греция), Бюро в сложившейся ситуации продемонстрировало пассивность. В официальном уведомлении сказано лишь, что БДИПЧ планирует продолжить обсуждение вопроса с молдавскими властями. Преднамеренная инертность налицо", - отметила Захарова.

Она добавила: "В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего".

