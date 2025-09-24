Макрон считает, что НАТО не следует сбивать военные самолеты, залетевшие в его пространство

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО необходимо повысить уровень ответа на, как он выразился, "новые провокации" РФ в воздушном пространстве стран альянса, но не сбивать самолеты.

"Это означает, что, если кто-то снова вас провоцирует, вы должны реагировать чуть более решительно", - пояснил Макрон в среду в интервью телеканалу France 24 и радиостанции RFI в Нью-Йорке, где он участвует в ежегодной Генеральной ассамблее ООН.

Однако, по его словам, сталкиваясь с этим "тестированием" со стороны российской армии, "мы не собираемся открывать огонь".

Эта позиция французского президента не совпадает с мнением президента США Дональда Трампа, который 23 сентября высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолеты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса.

"Да", - заявил Трамп в ответ на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать военные самолеты РФ, находящиеся в воздушном пространстве стран этой организации.