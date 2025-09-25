Лавров встретился с главами МИД Кубы и Доминиканы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в среду с главами МИД Кубы и Доминиканской республики Бруно Родригесом и Роберто Альваресом.

Встречи прошли "на полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Лавров выразил кубинскому министру соболезнования в связи со смертью заместителя председателя совета министров Кубы, сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисаса Руиса, скончавшегося в середине сентября на 89-м году жизни.