Трамп требует от генсека ООН расследования инцидентов в ходе его визита на Генассамблею

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором требует расследовать ситуацию, произошедшую в ходе его визита на Генассамблею (ГА).

"Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он напомнил, что в ходе его визита на ГА произошло "целых три очень зловещих события".

Сначала остановился эскалатор, ведущий на главный этаж для выступлений. Затем во время речи Трампа не работал телесуфлер, а в зале был полностью отключен звук.

"Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН", - заявил президент США.