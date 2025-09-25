Главы МИД РФ и Гренады подписали договор об основах отношений двух стран

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы развития российско-гренадского сотрудничества, а также международной повестки. Отмечено взаимное стремление к интенсификации двустороннего диалога, - сообщили в МИД РФ.

Там уточнили, что соглашение направлено "на углубление межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, социальной и культурной сферах".

Документ был подписан "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.