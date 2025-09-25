Поиск

Гросси призвал исключить все риски распространения ядерного оружия

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Атомная энергетика должна использоваться в мирных целях, нужно убрать все риски, в том числе риск распространения ядерного оружия, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на открытии форума "Мировая атомная неделя" в Москве.

"Атомная энергетика должна использоваться в мирных целях. Поэтому любой атомный объект, любая атомная электростанция, результаты ее работы должны иметь именно мирное разрешение и быть направлены на мирный результат - только так, - сказал он. - Поэтому необходимо минимизировать и убрать полностью все риски, которые нужно учитывать, в том числе такие, как распространение ядерного оружия, которое не должно произойти, (необходимо) полное соблюдение норм и стандартов ядерной безопасности".

По словам Гросси, "все эти вопросы должны быть самым серьезным образом обеспечены как сейчас, так и в будущих проектах".

"И очень важно, чтобы именно таким образом, с соблюдением этих параметров, был обеспечен доступ для всех развивающихся стран, в принципе для всех стран атомных технологий", - сказал глава МАГАТЭ.

