Семь буддийских монахов, в том числе россияне, погибли на Шри-Ланке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Семь человек погибли и шесть получили травмы в результате инцидента на канатной дороге в буддийском монастыре на северо-западе Шри-Ланки, сообщает в четверг газета The Hindu.

"Инцидент произошел накануне вечером в На Уяна Аранья Сенасаная, известном буддийском монастыре (...) По данным полиции, среди погибших были граждане Индии, России и Румынии", - пишет издание.

Информации о числе погибших граждан РФ и их имен не приводится.

Отмечается, что четверо из шести пострадавших находятся в критическом состоянии.