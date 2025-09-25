Поиск

Еврокомиссия расследует практику обслуживания ПО германской SAP

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия начала расследование в отношении германской SAP SE из-за опасений, что компания могла препятствовать конкуренции на рынке по обслуживанию и поддержке продаваемого ей программного обеспечения, сообщил регулятор.

SAP является крупнейшим мировым производителем ПО для управления предприятиями, используемого для оптимизации процессов в сфере финансов, продаж, поставок, снабжения и учета кадров.

Обычно компании приобретают подписку на ПО SAP и получают доступ к нему через облачные серверы.

Между тем в некоторых случаях ПО устанавливается на собственных серверах покупателей. ЕК отмечает, что SAP требует, чтобы такие клиенты обращались за обслуживанием и поддержкой локализованного ПО только к ней, что препятствует конкуренции со стороны других поставщиков аналогичных услуг, которые могут предлагать более выгодные условия.

SAP не позволяет клиентам расторгать договоры на обслуживание и поддержку по лицензиям на ПО, которые не были использованы. Это означает, что те вынуждены платить за услуги, которые им не нужны. При возобновлении обслуживания для клиентов, которые временно отказались от поддержки SAP, компания взимает с них плату, которая иногда полностью учитывает период, в течение которого услуги не предоставлялись, говорится в сообщении ЕК.

Производитель заявляет, что эта политика основана на общепринятых отраслевых стандартах. Компания не ожидает существенного влияния расследования ЕК на ее финансовые показатели.

"SAP считает, что ее политика и действия полностью соответствуют правилам конкуренции, однако мы серьезно относимся к упомянутым проблемам и тесно сотрудничаем с ЕК для их решения", - говорится в распространенном заявлении.

За последние три месяца капитализация SAP сократилась на 10,5% - до 266,1 млрд евро.

