Трамп намерен ввести с 1 октября пошлины на импорт лекарств, мебели и грузовиков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 октября новые пошлины на произведенные в других странах фармпрепараты, мебель и тяжелые грузовики.

"Чтобы защитить наших ведущих производителей тяжелых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции, с 1 октября 2025 года я введу 25%-й тариф на все тяжелые (большие!) грузовики, производимые в других частях света", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он также объявил о тарифе в 50% на кухонные шкафы, мебель для ванной, а также о 30%-м тарифе на мягкую мебель, которые также вступят в силу 1 октября.

Кроме того, президент США намерен ввести 100% пошлины на импорт фармпрепаратов.

"Начиная с 1 октября 2025 года, мы введем 100%-й тариф на любой фирменный или запатентованный фармацевтический продукт, за исключением случаев, когда компания строит свой фармацевтический завод в Америке", - сообщил Трамп.

Он уточнил, что пошлины не будут применяться к компаниям, которые уже находятся на стадии разработки или строительства заводов в Штатах.

