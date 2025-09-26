ЕК планирует изменить механизм продления санкций на квалифицированное большинство

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии хотят применить новый подход к продлению санкций, сообщает в пятницу Politico.

"ЕК предложила изменить регламент продления санкций – перейти к принятию решения квалифицированным большинством вместо единогласного", - пишет портал.

Цель состоит в том, чтобы избежать возможности блокировки процесса со стороны Венгрии.

Санкции ЕС продлеваются каждые полгода; для принятия решения необходимо согласие всех членов объединения.

Под квалифицированным большинством, как правило, понимается две трети или три четверти голосов присутствующих для принятия решения.

Согласно схеме голосования в совете ЕС с 2014 года, квалифицированным большинством считается не менее 55% членов совета, проголосовавших "за", представляющих не менее 14 стран и не менее 65% населения ЕС или не более четырех членов совета ЕС, проголосовавших "против". Решения по некоторым вопросам, в частности, обороны и международной политики могут быть приняты в совете ЕС лишь единогласно.