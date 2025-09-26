Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США 25 сентября выдало сербской компании NIS новую специальную лицензию, позволяющую осуществлять операционную деятельность сроком до 1 октября 2025 года. Об этом сообщает сайт NIS.

Таким образом, США предоставили NIS очередную отсрочку санкций всего на несколько дней - до 1 октября. В августе сообщалось, что Минфин США отложил наступление санкций против NIS на месяц - до 26 сентября. Ранее Вашингтон несколько раз продлевал NIS отсрочку ограничительных мер, каждый раз эта отсрочка была на один месяц.

NIS подчеркнула, что пытается приспособить свою деятельность к новым обстоятельствам, ее приоритетами остаются поддержание стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов Сербии, а также социальная стабильность для сотрудников. "В настоящее время компания обеспечила достаточные запасы нефти для переработки, а также достаточные объемы нефтепродуктов для поставок на рынок. Автозаправочные станции компании надлежащим образом снабжаются всеми видами нефтепродуктов", - отмечается в заявлении.

NIS продолжает сотрудничать с Минфином США по запросу об исключении из санкционного списка и продлении лицензии, а также сотрудничать с акционерами по урегулированию сложившейся ситуации, подчеркивает компания.

Президент Сербии Александр Вучич 25 сентября заявил, что ожидает введения санкций США против NIS 1 октября. "Мне кажется, американцы продлили отсрочку на введение санкций всего на четыре дня - с 27 сентября до 1 октября, и, таким образом, с 1 октября будут введены санкции против NIS", - сказал он.

На этой неделе NIS сообщила, что владельцем 11,3% ее акций вместо ПАО "Газпром" стало АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", в руках которого сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром"). В прямом владении ПАО "Газпром" осталась одна акция NIS. Другие совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), а также миноритарные акционеры.

В январе 2025 года США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS.

На этом фоне Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. НК доминирует на рынке нефтепродуктов страны, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.