Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у "Газпрома"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе".

Владимир Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетике. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для "Газпрома", который поствляет газ в республику.

"Станции, которые у нас были на газе, эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил он.