Поиск

Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у "Газпрома"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе".

Владимир Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетике. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для "Газпрома", который поствляет газ в республику.

"Станции, которые у нас были на газе, эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил он.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });