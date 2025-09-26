Поиск

Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с таиландским коллегой

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу.

"Разумеется, мы считаем, что преемственность в наших отношениях отвечает интересам России и Таиланда, народов наших стран", - сказал Лавров в начале встречи, поздравив Пхуангкеткэу с назначением на пост министра иностранных дел.

"И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее (преемственность - ИФ) обеспечить", - добавил глава МИД РФ.

Встреча министров проходит в Нью-Йорке "на полях" 80-й сессии ГА ООН.

В сообщении на сайте МИД РФ говорится, что стороны в ходе беседы рассмотрели "перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, а также вопросы координации усилий на международных площадках".

"Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня", - добавили на Смоленской площади.

МИД РФ Сергей Лавров Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });