Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с таиландским коллегой

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу.

"Разумеется, мы считаем, что преемственность в наших отношениях отвечает интересам России и Таиланда, народов наших стран", - сказал Лавров в начале встречи, поздравив Пхуангкеткэу с назначением на пост министра иностранных дел.

"И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее (преемственность - ИФ) обеспечить", - добавил глава МИД РФ.

Встреча министров проходит в Нью-Йорке "на полях" 80-й сессии ГА ООН.

В сообщении на сайте МИД РФ говорится, что стороны в ходе беседы рассмотрели "перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, а также вопросы координации усилий на международных площадках".

"Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня", - добавили на Смоленской площади.