Главы МИД РФ и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с южнокорейским коллегой Чо Хёном заявил о провокационном характере направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян", - говорится в сообщении.

"Акцентирована безальтернативность возвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на полуострове реалий в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности", - отмечают на Смоленской площади.

Встреча министров прошла в Нью-Йорке "на полях" 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В пятницу глава МИД РФ также провел встречи с коллегами из Иордании, Таиланда, Камбоджи, председателем руководящего президентского совета Йемена и премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.

Так, в ходе встречи с Гонсалвесом "состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам международной ситуации, включая положение дел в Латинской Америке, путям развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспектам взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях", говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.