СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

Фото: Zuma\TASS

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - СБ ООН в пятницу отклонил проект резолюции, предусматривавший продление на полгода отсрочки восстановления санкций против Ирана.

Документ подготовили Россия и Китай. За предложение проголосовали четыре члена СБ ООН, против - девять, двое воздержались.

Ранее в этом году "евротройка" (Франция, Великобритания и ФРГ - ИФ) запустила механизм восстановления санкций, так как сочла, что Иран нарушает прежние договоренности по атомной программе. 19 сентября СБ ООН не принял проект резолюции, который бы позволил избежать восстановления этих ограничительных мер.