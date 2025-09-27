12 стран объявили о создании коалиции доноров для палестинской администрации

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Двенадцать стран создают коалицию для финансовой поддержки Палестинской национальной администрации (ПНА), они пообещали ей $170 млн финансирования, сообщает вечером в пятницу газета Le Figaro.

Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Франция, Швейцария и Япония объявили о создании коалиции доноров для испытывающей финансовые трудности ПНА.

Ее цель - стабилизировать финансовое положение палестинской администрации, базирующейся в Рамалле, сохранить ее способность управлять, предоставлять основные услуги и обеспечивать безопасность, что "необходимо для региональной стабильности и сохранения плана о двух государствах для двух народов".

По данным палестинского премьер-министра Мохаммеда Мустафы, доноры обязались выделить не менее $170 млн на финансирование ПНА.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 сентября заявила о планах создания группы доноров для поддержки Палестины и восстановления Газы.

"Поскольку на карту поставлено само выживание палестинской администрации, мы все должны сделать больше. Именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины. Любое будущее палестинское государство должно быть жизнеспособным и с экономической точки зрения", - сказала фон дер Ляйен, выступая в Нью-Йорке на международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах.