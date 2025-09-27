Поиск

Лавров отметил важность инициатив, запущенных в ходе председательств РФ и Бразилии в БРИКС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН отметил важность реализации инициатив, запущенных в ходе председательств РФ и Бразилии.

"С.В.Лавров отметил важность совместной практической реализации инициатив, запущенных в ходе российского и бразильского председательств, включая создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы БРИКС, депозитарно-клиринговой инфраструктуры, перестраховочного механизма и зерновой биржи БРИКС", - говорится в сообщении МИД РФ.

Заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС по сложившейся практике было организовано индийской стороной как будущим председателем в Объединении.

БРИКС МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

12 стран объявили о создании коалиции доноров для палестинской администрации

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });