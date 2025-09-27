Лавров отметил важность инициатив, запущенных в ходе председательств РФ и Бразилии в БРИКС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН отметил важность реализации инициатив, запущенных в ходе председательств РФ и Бразилии.

"С.В.Лавров отметил важность совместной практической реализации инициатив, запущенных в ходе российского и бразильского председательств, включая создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы БРИКС, депозитарно-клиринговой инфраструктуры, перестраховочного механизма и зерновой биржи БРИКС", - говорится в сообщении МИД РФ.

Заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС по сложившейся практике было организовано индийской стороной как будущим председателем в Объединении.