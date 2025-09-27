Поиск

Лавров и министр иностранных дел Бурунди обсудили вопросы укрепления связей между странами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бурундийских связей. Подтвержден совместный настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня. Стороны подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН и ее Совета Безопасности, других многосторонних форумов, подчеркивается в сообщении.

МИД РФ ООН Бурунди Сергей Лавров
