Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Министры тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров, встреча проходит в закрытом для прессы формате.

Эта встреча стала 13-й за сегодня в марафоне двусторонних переговоров Лаврова на полях недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.

