США разрабатывают планы нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Пентагона разрабатывают варианты борьбы с венесуэльскими наркоторговцами путем нанесения ударов по ним на территории Венесуэлы, сообщает в субботу телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.

"По словам четырех источников, обсуждаемые планы в первую очередь предусматривают нанесение ударов беспилотниками по членам и руководству группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а также по нарколабораториям", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, Белый дом сослался на предыдущее заявление президента: "Посмотрим, что произойдет. Венесуэла отправляет к нам членов своих банд, наркоторговцев и наркотики. Это неприемлемо".

Одной из причин возможного решения о нанесении ударов является то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, по мнению администрации американского лидера, не предпринимает достаточных усилий для прекращения потока незаконных наркотиков из своей страны.

В сообщении подчеркивается, что реализация планов по нанесению ударов внутри Венесуэлы "стала бы эскалацией военной кампании администрации президента Дональда Трампа против предполагаемых наркоторговцев и ее позиции по отношению к правительству Венесуэлы".

