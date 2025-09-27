Ким Чен Ын назвал развитие ядерной отрасли приоритетной задачей КНДР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал приоритетной задачей партии и государства развитие ядерных технологий как гаранта безопасности, сообщает в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наша партия и правительство республики будут в первоочередном порядке предоставлять отрасли ядерных технологий все возможности и условия для продолжительного развития и поддерживать ее", - сказал Ким Чен Ын на встрече с работниками ядерной отрасли, его слова приводит ЦТАК.

"Мы должны непрерывно ковать и обновлять ядерные щит и меч, позволяющие надежно гарантировать безопасность, суверенитет, интересы и право нашего государства на развитие", - подчеркнул лидер страны.