Поиск

Ким Чен Ын назвал развитие ядерной отрасли приоритетной задачей КНДР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал приоритетной задачей партии и государства развитие ядерных технологий как гаранта безопасности, сообщает в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наша партия и правительство республики будут в первоочередном порядке предоставлять отрасли ядерных технологий все возможности и условия для продолжительного развития и поддерживать ее", - сказал Ким Чен Ын на встрече с работниками ядерной отрасли, его слова приводит ЦТАК.

"Мы должны непрерывно ковать и обновлять ядерные щит и меч, позволяющие надежно гарантировать безопасность, суверенитет, интересы и право нашего государства на развитие", - подчеркнул лидер страны.

КНДР Ким Чен Ын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

12 стран объявили о создании коалиции доноров для палестинской администрации

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });