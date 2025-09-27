Поиск

В Грузии задержали 200 килограммов героина, направлявшихся из Ирана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали на КПП грузино-азербайджанской границы грузовой автомобиль с 200 килограммами героина, - сообщил в субботу на брифинге замминистра МВД республики Александр Дарахвелидзе.

"Изъятый наркотический груз на так называемом черном рыке стоит более 50 миллионов долларов. В связи с данным фактом задержан водитель автомобиля, гражданин Ирана", - сказал Дарахвелидзе.

Он сообщил, что героин в грузовом автомобиле перевозился в мешках с кормом для рыб.

"Установлено, что груз с наркотиками направлялся из Ирана транзитом через Азербайджан", - сказал замминистра, отметив, что задержанному водителю грозит длительный или пожизненный тюремный срок.

Грузия
