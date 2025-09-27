Поиск

ЕС не планирует вносить российский никель в список санкционных товаров

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ЕС не будет вносить стратегически важный для оборонной промышленности российский никель в список санкционных товаров, сообщил в субботу телерадиовещатель Финляндии Yle.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно представила 19-й пакет санкций против России. Российский никель по-прежнему отсутствовал в списке комиссии, несмотря на то, что политики в ЕС и внутри страны давно призывают к ужесточению санкций против России", - говорится в публикации.

Опрошенные Yle финские депутаты Европарламента говорят, что причина в потребностях оборонной промышленности ЕС и Финляндии. В частности, в 2024 году ЕС купил российского никеля на общую сумму в $1 млрд, в течение первого квартала 2025 года на $300 млн. Объем импорта снизился по сравнению с пиковыми годами. Тем не менее почти четверть необходимого ЕС никеля по-прежнему поступает из России.

На сам Евросоюз приходится чуть более 3% рафинированного никеля, производимого в мире, отмечает Yle.

По словам евродепутата Катри Кулмуни, ни одна страна ЕС и Еврокомиссия не ставили под сомнение необходимость в поставках российского никеля, так как быстро получить ему замену негде. "На данный момент нет планов по сокращению импорта российского никеля", - заявила Кулмуни.

Регламент о критических сырьевых материалах (CRMA), разработанный ЕС в 2024 году, направлен на увеличение добычи собственных критически важных минералов ЕС, таких, как никель, минимум, до 10% к 2030 году.

Финляндия занимает особое положение, являясь единственными воротами ЕС для получения российского никеля. Завод "Норникеля" в финском Харьявалте играет важную роль в снабжении ЕС никелем. По информации Yle, на его долю приходится около 65% производства рафинированного никеля.

Потребность в никеле возросла, поставщиков мало, а для создания новых цепочек поставок требуется время. Такая ситуация наверняка продлится годами. Вот почему было принято решение не наносить удары по российскому никелю, заявили евродепутаты Yle.

