РФ не смогла вернуться в первую группу руководящего органа ICAO

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия не вошла ни в первую, ни во вторую группу совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), следует из пресс-релиза объединения по итогам голосования, состоявшегося в рамках 42-й сессии Ассамблеи ICAO в Монреале.

В первую группу совета, которую составляют государства, "имеющие важнейшее значение в области воздушного транспорта", были избраны Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Во вторую группу, которую формируют страны с "наибольшим вкладом в обеспечение международной гражданской аэронавигации", вошли Аргентина, Колумбия, Дания, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Швейцария.

Выборы в третью группу - государств, "обеспечивающих географическое представительство", - состоятся 30 сентября, говорится в пресс-релизе.

В совет ICAO входят 36 стран, он переизбирается каждые три года на сессии ассамблеи, на которую собираются представители 193 стран-членов организации.

В предыдущем составе совета, который избирался осенью 2022 года, России также не было - до этого она традиционно состояла в первой группе. Для получения места в совете РФ не хватило шесть голосов "по очевидным причинам дискредитации российской гражданской авиации недружественными государствами, а также политизации деятельности ICAO", заявлял экс-глава Росавиации Александр Нерадько.