В Молдавии пройдут выборы в парламент

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Молдавии состоятся парламентские выборы: в ходе голосования избирателям предстоит выбрать 101 депутата.

Выборы проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам). Срок действия мандата депутатов - четыре года.

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Государственном регистре избирателей зарегистрировано 3 млн 299 тыс. 396 человек, имеющих право голос.

Наибольшее количество избирателей проживает в Кишиневе - 664 тыс. 442 человека. Из общего числа избирателей 2 млн 763 тыс. 678 человек проживают на правом берегу Днестра, 277 тыс. 094 - в Приднестровском регионе, 258 тыс. 624 - не имеют постоянного места жительства или места нахождения в Молдавии.

Избирательные участки будут открыты в воскресенье с 7:00 до 21:00 местного времени. Для проведения выборов будет открыто 2274 избирательных участка. Из них - 1973 - на территории республики, в том числе 12 для жителей Приднестровского региона. В Кишинёвском избирательном округе будет открыто 313 участка, в том числе в пригородах столицы.

За рубежом будет открыт 301 избирательный участок в 40 странах. Это на 70 участков больше, чем было на президентских выборах в октябре 2024 года, когда был открыт 231 участок в 37 странах. Больше всего участков будет открыто в Италии - 75. В Германии будет 36 участков, во Франции - 26, в Великобритании - 24, в Румынии - 23.

Из общего числа участков четыре будут созданы для граждан Молдавии, находящихся в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Японии, Республике Корея, Австралии и Новой Зеландии, которые смогут голосовать по почте.

В то же время, в России будет открыто только два участка - в здании посольства Молдавии в Москве. Оппозиция подвергла критике решение Центризбиркома и МИД страны по этому поводу, считая, что "власти ограничивают право голоса граждан Молдавии, находящихся в РФ". Оппозиция также считает, что ограничено право голоса жителей Приднестровья, для которых на правом берегу Днестра открыто только 12 участков - на 29 участков меньше, чем было на выборах президента в прошлом году.

Для участия в выборах зарегистрировано 22 конкурента - 15 партий, три блока и четыре независимых кандидата. Для прохождения в парламент, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, блокам - не менее 7%, независимым кандидатам - не менее двух процентов.

Согласно всем социологическим опросам, основная борьба на выборах развернется между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и "Патриотическим блоком социалистов, коммунистов, Будущее Молдовы и Сердце Молдовы". Партию PAS поддерживает президент Майя Санду, а патриотический блок возглавляют бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин.

Для наблюдения за выборами ЦИК аккредитовала около 1500 национальных и международных наблюдателей.

Предварительные результаты голосования станут известны в ночь на понедельник.