В Молдавии начались выборы в парламент

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы, в 7:00 открылись все 2 274 участка, они будут работать до 21:00.

В ходе голосования избирателям предстоит выбрать 101 депутата. Выборы проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам). Срок действия мандата депутатов - четыре года.

В бюллетени для голосования включены 23 конкурента, но избиратели могут голосовать за 21 конкурента, так как Блок объединения нации (BUN) снялся с выборов в пользу партии "Действие и солидарность" (PAS), а партия Moldova mare была исключена за допущенные нарушения, непрозрачное финансирование и финансирование из-за рубежа.

За парламентскими выборами в Молдавии наблюдают рекордное число наблюдателей. Как сообщила пресс-служба молдавской ЦИК, для наблюдения было аккредитовано 3 423 наблюдателя, в том числе 927 международных наблюдателей.

Согласно всем социологическим опросам, основная борьба на выборах развернется между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и "Патриотическим блоком социалистов, коммунистов, Будущее Молдовы и Сердце Молдовы". Партию PAS поддерживает президент Майя Санду, а патриотический блок возглавляют бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин.

