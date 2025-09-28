Молдавская оппозиция лидирует на парламентских выборах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционные партии Молдавии, включая "Патриотический блок", набирают более 51% голосов, опережая почти на 7% правящую партию "Действие и солидарность" (PAS), следует из данных молдавской ЦИК после обработки более половины протоколов.

Так, у "Патриотического блока" - 29,85% голосов, блок "Альтернатива" - 7,92 %, "Демократия дома" - 6,86%, "Наша партии" - 6,39%. PAS набирает 42,40% голосов.

Всего в парламенте 101 депутатское место. Выборы проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам). Срок действия мандата депутатов - четыре года. За депутатские мандаты борются 14 партий, три блока и четыре независимых кандидата.