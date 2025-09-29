Поиск

Оппозиция набирает почти 46% на выборах в Молдавии после обработки более 96% протоколов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционные партии Молдавии, включая "Патриотический блок", набирают около 46% голосов на парламентских выборах, следует из данных ЦИК после обработки 96,09% протоколов.

Таким образом, у "Патриотического блока" - 25,32% голосов, блок "Альтернатива" - 8,29 %, "Демократия дома" - 5,67%, "Наша партии" - 6,26%.

Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) - 48,46% голосов.

В выборах приняло участие 1 604 742 избирателей, что составило 52,12% включенных в списки для голосования.

Предварительные результаты после обработки 100% протоколов для голосования станут известны в понедельник утром.

