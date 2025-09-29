Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано на Соломоновых островах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован на Соломоновых островах в акватории Соломонова моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 21:41 мск в воскресенье (04:41 по местному времени в понедельник) землетрясения находился в 783 км к востоку от столицы Соломоновых островов - города Хониара на острове Гуадалканал и примерно в 6 км северо-западнее острова Наунонга.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 77 км.