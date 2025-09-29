EUobserver сообщило о предложении ЕС ограничить поездки дипломатов из РФ по Европе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Брюссель предлагает ограничить перемещения российских дипломатов по странам ЕС, такие меры могут стать частью 19-го пакета санкций против РФ, сообщает в понедельник EUobserver со ссылкой на документ.

"По предложенным правилам, если российский дипломат, базирующийся, например, в Брюсселе, захочет поехать в Гаагу через Люксембург, он или она должен будет уведомить об этом власти Люксембурга и Нидерландов "как минимум за 24 часа" до пересечения границы", - пишет издание, ссылаясь на представленное предложение.

Дипломатам нужно будет предоставить все данные об автомобиле, на котором они собираются совершить поездку, а также уведомить власти о пограничных пунктах, которые они будут проезжать, и датах поездки. Если же дипломаты планируют использовать самолет, поезд или автобус, то они должны будут сообщить "название перевозчика, код маршрута или его эквивалент".

При этом, согласно предложению, страны ЕС после рассмотрения таких запросов смогут запретить въезд или ввести дополнительные требования для разрешения поездки.

Издание пишет, что это предложение в Брюсселе обсуждали в пятницу. В целом, к нему отнеслись положительно, обсуждения продолжатся на этой неделе.

При этом европейский дипломат заявил EUobserver, что "некоторые считают, что в ответ Москва может ограничить передвижение западных дипломатов в России".