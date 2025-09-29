Швеция и Франция направили Дании помощь по борьбе с беспилотниками

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Швеция и Франция объявили, что направляют Дании помощь по борьбе с беспилотниками на время саммита ЕС в Копенгагене, в том числе радиолокационные системы и вертолет.

"Правительство Швеции приказало Силам обороны поддержать Данию по возможностям борьбы с беспилотниками в связи с проходящим на этой неделе в Копенгагене саммитом", - написал в социальной сети X премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в понедельник.

В частности, Швеция на определенный период времени предоставит Дании в аренду мощные радиолокационные системы, которые являются одними из лучших в мире. Системы были отправлены в Данию в воскресенье.

Также Швеция и Норвегия направят в Копенгаген полицейских на время саммита ЕС.

Вместе с тем глава правительства пригласил всех лидеров шведских политических партий на заседание шведского парламента Риксдага, чтобы обсудить вопросы безопасности.

В свою очередь, Минобороны Франции сообщили в соцсетях, что на время отправят в Данию вертолет Fennec и 35 специалистов по беспилотникам.

В воскресенье министерство транспорта Дании сообщило, что страна закрывает воздушное пространство для всех полетов гражданских дронов с понедельника 29 сентября по пятницу 3 октября в связи с саммитом ЕС.

По данным министерства, с 22 сентября в небе Дании неоднократно замечали неизвестные беспилотники. Это вынудило власти временно закрыть несколько аэропортов.

Датская полиция заявила в субботу, что они получили более 500 сообщений о полетах беспилотников, большинство из которых были отклонены как не имеющие отношения к делу.