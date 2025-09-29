Орбан заявил об отсутствии угроз Киеву со стороны Венгрии, даже если ее БПЛА пролетали над Украиной

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Украине не стоит беспокоиться о беспилотниках, если они даже и залетели со стороны Венгрии.

"Неважно, пролетели ли над Украиной несколько венгерских беспилотников или нет. Здесь страны НАТО, и никто их (украинцев) не будет атаковывать отсюда. Не думаю, что поляки, словаки, венгры или болгары захотят на них нападать. Это чушь", - приводит в понедельник слова Орбана польский телеканал Polsat.

"Здесь у Украины нет врагов, поэтому беспокоиться им не надо", - добавил Орбан, отметив, что "Украина сейчас держится на плаву только благодаря поставкам вооружения из стран Запада".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проникновении в воздушное пространство страны "разведывательных беспилотников, скорее всего, венгерских".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя эти заявления, сказал, что "Зеленский потерял разум на почве одержимости антивенгерской позицией и уже видит то, чего на самом деле нет".