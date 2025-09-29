Поиск

Орбан заявил об отсутствии угроз Киеву со стороны Венгрии, даже если ее БПЛА пролетали над Украиной

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Украине не стоит беспокоиться о беспилотниках, если они даже и залетели со стороны Венгрии.

"Неважно, пролетели ли над Украиной несколько венгерских беспилотников или нет. Здесь страны НАТО, и никто их (украинцев) не будет атаковывать отсюда. Не думаю, что поляки, словаки, венгры или болгары захотят на них нападать. Это чушь", - приводит в понедельник слова Орбана польский телеканал Polsat.

"Здесь у Украины нет врагов, поэтому беспокоиться им не надо", - добавил Орбан, отметив, что "Украина сейчас держится на плаву только благодаря поставкам вооружения из стран Запада".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проникновении в воздушное пространство страны "разведывательных беспилотников, скорее всего, венгерских".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя эти заявления, сказал, что "Зеленский потерял разум на почве одержимости антивенгерской позицией и уже видит то, чего на самом деле нет".

Венгрия Виктор Орбан Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Румынии близ границы с Одесской областью обнаружены фрагменты БПЛА

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборах

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Швеция и Франция направили Дании помощь по борьбе с беспилотниками

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

EUobserver сообщило о предложении ЕС ограничить поездки дипломатов из РФ по Европе

Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию

В ЕС возобновляют приостановленные антииранские санкции ООН

В ЕС возобновляют приостановленные антииранские санкции ООН
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });