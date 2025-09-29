Поиск

Орбан заявил, что Венгрия и Словакия не будут следовать милитаристской политике ЕС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель пытается дестабилизировать Венгрию и Словакию, заставляя их придерживаться милитаристской политики ЕС.

"Брюссель превратил ЕС в военный проект. Они говорят о мире, но готовятся к войне, пытаясь вписать людей всех наций в эту повестку. Венгры и словаки знают, что такое война, и поэтому их не заставить пойти по этому пути", - написал Орбан в соцсети X в понедельник.

"Мы выбираем суверенитет, а также силу любви и единства вместо угнетения. Те, кто учится на исторических уроках, могут защитить будущее", - добавил он.

"Мы живем в такие времена, когда необходим трезвый взгляд, спокойствие и самообладание, и мы снова и снова будем повторять, что верим в силу любви и единства", - заключил Орбан.

Венгрия Виктор Орбан Словакия ЕС
