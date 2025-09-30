Поиск

SpaceX проведет новый тестовый пуск своей лунной ракеты 14 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Одиннадцатый по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, планируется провести 14 мая по московскому времени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 13 октября в 6:15 по времени Восточного побережья США (14 октября в 2:15 по Москве).

Предполагается, что корабль после одного витка вокруг Земли, который продлится около часа, должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен приводниться в Американском (Мексиканском) заливе через примерно восемь минут после старта.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась десять раз, из которых пять были успешными.

SpaceX NASA США
