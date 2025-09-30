SpaceX проведет новый тестовый пуск своей лунной ракеты 14 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Одиннадцатый по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, планируется провести 14 мая по московскому времени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 13 октября в 6:15 по времени Восточного побережья США (14 октября в 2:15 по Москве).

Предполагается, что корабль после одного витка вокруг Земли, который продлится около часа, должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен приводниться в Американском (Мексиканском) заливе через примерно восемь минут после старта.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась десять раз, из которых пять были успешными.