Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Фото: Matthias Röder/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский дипломат, которого ранее в австрийской нефтегазовой компании OMV заподозрили в шпионаже, признан персоной нон грата в Австрии, сообщает во вторник телерадиокомпания ORF.

"Он уже покинул территорию страны", - приводит ORF слова пресс-секретаря МИД Австрии.

Ранее российское посольство в Австрии отказалось снять дипломатическую неприкосновенность со своего сотрудника, чтобы власти могли провести расследование в его отношении.

В сентябре австрийские СМИ сообщали, что дипломат, о котором идет речь, неоднократно встречался с бывшим сотрудником OMV - крупнейшей нефтегазовой компании в Центральной Европе со штаб-квартирой в Вене. В ходе обыска у этого экс-сотрудника обнаружили множество внутренних документов австрийского концерна.

OMV Австрия
