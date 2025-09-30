Индекс потребдоверия в США в сентябре снизился до 94,2 пункта, хуже прогноза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 97,8 пункта, а не 97,4 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 96 пунктов с объявленного ранее августовского уровня, по данным Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей ситуации упал в сентябре на 7 пунктов до 125,4 пункта.

Индикатор потребительских ожиданий понизился на 1,3 пункта и составил 73,4 пункта. Значение данного показателя меньше 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Потребительское доверие ухудшилось до минимума с апреля, - отметила старший экономист Conference Board Стефани Гишар. - В том числе падение подындекса отношения к текущей ситуации стало рекордным с начала года. Ожидания также стали более пессимистичными, но просадка оказалась не столь масштабной".

Инфляционные ожидания американцев на ближайшие 12 месяцев понизились до 5,8% с 6,1% в августе, однако остаются существенно выше уровня на конец 2024 года, составлявшего 5%.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в июле вырос на минимальные с июля 2023 года 1,8% в годовом выражении после подъема на 2,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста на 1,6%.

В сравнении с предыдущим месяцем индекс сократился на 0,3%, месяцем ранее он продемонстрировал нулевой рост.