Поиск

Индекс потребдоверия в США в сентябре снизился до 94,2 пункта, хуже прогноза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 97,8 пункта, а не 97,4 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 96 пунктов с объявленного ранее августовского уровня, по данным Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей ситуации упал в сентябре на 7 пунктов до 125,4 пункта.

Индикатор потребительских ожиданий понизился на 1,3 пункта и составил 73,4 пункта. Значение данного показателя меньше 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Потребительское доверие ухудшилось до минимума с апреля, - отметила старший экономист Conference Board Стефани Гишар. - В том числе падение подындекса отношения к текущей ситуации стало рекордным с начала года. Ожидания также стали более пессимистичными, но просадка оказалась не столь масштабной".

Инфляционные ожидания американцев на ближайшие 12 месяцев понизились до 5,8% с 6,1% в августе, однако остаются существенно выше уровня на конец 2024 года, составлявшего 5%.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в июле вырос на минимальные с июля 2023 года 1,8% в годовом выражении после подъема на 2,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста на 1,6%.

В сравнении с предыдущим месяцем индекс сократился на 0,3%, месяцем ранее он продемонстрировал нулевой рост.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2402 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });