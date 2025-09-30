Поиск

Пилоты Lufthansa проголосовали за проведение забастовки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пилоты авиакомпании Lufthansa и ее грузового подразделения проголосовали за проведение забастовки в связи с продолжающимся спором с руководством относительно пенсий, сообщил профсоюз Vereinigung Cockpit.

В профсоюзе отметили, что голосование прошло после провала семи раундов переговоров с руководством Lufthansa.

"Теперь мы ожидаем, что компания воспримет этот сигнал от сотрудников всерьез и наконец представит приемлемое для обсуждения предложение по пенсионной системе", - заявил профсоюз.

В Lufthansa отметили, что приветствуют открытость профсоюза к новым переговорам.

"Фокус должен оставаться на поиске решений, совместимых с экономическими показателями Lufthansa", - заявила авиакомпания.

Акции Deutsche Lufthansa теряют в цене 7,2% в ходе торгов во вторник. Накануне авиагруппа, в которую также входят авиакомпании SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и ITA Airways, объявила о намерении сократить около 4 тыс. сотрудников до 2030 года в рамках программы, направленной на повышение эффективности операций, в том числе за счет внедрения технологий искусственного интеллекта.

