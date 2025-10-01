Поиск

Сухопутные войска РФ усиливают дивизиями и бригадами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Боевые возможности Сухопутных войск России будут усилены за счет формирования мотострелковых дивизий, бригад ракетных войск и артиллерии, новых подразделений беспилотных систем (БПС), сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев.

"В целях повышения боевых возможностей ведется совершенствование состава Сухопутных войск - формируются мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск и артиллерии, подразделения специальных войск, в том числе новые - беспилотных систем", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

По словам Мордвичева, главной ударной силой Сухопутных войск остаются танковые и мотострелковые подразделения, а также ракетные войска и артиллерия.

В ходе спецоперации на Украине Сухопутными войсками РФ приобретен боевой опыт масштабного и высокого интенсивного применения БПС, заявил главком. "Полученный опыт привел к революционным изменениям в подготовке специалистов, техническом оснащении подразделений и определении места и роли БПС различного типа в боевых порядках", - сообщил Мордвичев.

1 октября отмечается День Сухопутных войск РФ.

Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил РФ. В их составе - мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска РХБЗ и войска связи.

Мордвичев Вооруженные силы РХБЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

Трамп вновь заявил о возможности быстро покончить с конфликтами на Украине и в Газе

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });