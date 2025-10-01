Сухопутные войска РФ усиливают дивизиями и бригадами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Боевые возможности Сухопутных войск России будут усилены за счет формирования мотострелковых дивизий, бригад ракетных войск и артиллерии, новых подразделений беспилотных систем (БПС), сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев.

"В целях повышения боевых возможностей ведется совершенствование состава Сухопутных войск - формируются мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск и артиллерии, подразделения специальных войск, в том числе новые - беспилотных систем", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

По словам Мордвичева, главной ударной силой Сухопутных войск остаются танковые и мотострелковые подразделения, а также ракетные войска и артиллерия.

В ходе спецоперации на Украине Сухопутными войсками РФ приобретен боевой опыт масштабного и высокого интенсивного применения БПС, заявил главком. "Полученный опыт привел к революционным изменениям в подготовке специалистов, техническом оснащении подразделений и определении места и роли БПС различного типа в боевых порядках", - сообщил Мордвичев.

1 октября отмечается День Сухопутных войск РФ.

Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил РФ. В их составе - мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска РХБЗ и войска связи.