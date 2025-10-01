Поиск

Катар, Египет и Турция убеждают ХАМАС принять план Трампа по сектору Газа

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Катар, Египет и Турция призывают движение ХАМАС согласиться на предложенный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению войны в секторе Газа и послевоенному будущему анклава, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Эти три страны "являются посредниками, имеющими самые тесные связи с ХАМАС (...), а их высокопоставленные должностные лица дважды встречались с лидерами ХАМАС за последние 24 часа", поясняет портал.

В понедельник премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман аль Тани, глава египетской разведки Хасан Рашад представили план Трампа лидерам ХАМАС в Дохе и призвали принять его. По данным портала, Аль Тани сообщил лидерам движения, что "это была бы лучшая сделка, которую он смог для них заключить, и лучше уже не будет".

Во вторник к еще одной встреча Аль Тани и Рашада с лидерами ХАМАС присоединился директор турецкой разведки Эбрахим Калин, который сказал, что движению необходимо достичь консенсуса со всеми палестинскими группировками в Газе, прежде чем давать официальный ответ.

По данным источников Axios, ХАМАС обещал внимательно изучить положения плана.

Вместе с тем, отмечает портал, катарский премьер заявил, что план Трампа "все еще находится на ранней стадии и нуждается в доработке", подчеркнув, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы превратить принципы в нечто, что может быть реализовано.

Однако во вторник Трамп заявил, что "возможностей для дальнейших переговоров не так много".

Официальные лица США заявляют, что готовы обсудить конкретные просьбы ХАМАС о разъяснениях или поправках, но не будут вновь выносить на обсуждение весь план, говорится в публикации.

